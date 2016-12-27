Bir sera desteği de Bağcılık Araştırma’ya

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal'ı makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya sağladığı destekle takdir toplamayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu da hazır bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya verdiği desteği yakından takip ettiğini belirten Enstitü Müdürü Akay Ünal, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde üreticiye verdiği desteği yakından takip ediyoruz. Bizim de Enstitü için 500 metrekarelik bir alanda sera talebimiz olmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün talebimizi geri çevirmedi. Kendisine teşekkür etmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdik" diye konuştu.

Nazik ziyaretleri için teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi olmasının ardından Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığını kurduk. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürdüğümüz önemli bir birimimiz. Meclis üyelerimizin kararıyla yüzde 75'i Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 25'inin de vatandaşların karşıladığı destek sağlıyoruz. Seracılığın yanı sıra ceviz, hünnap gibi birçok fidanı bölgenin özelliğine göre dağıtıyoruz. Zeytin kasası da dağıtarak üreticiye desteğimizi sürdürüyoruz. Ayrıca tarımsal sulama göletleri ve hayvan içme suyu göletleri ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Kırsala hizmet bizim görevimiz ve bunu da vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Sizlere bizlere sağladığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.