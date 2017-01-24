Bir ayda 3 kez soyuldu

Bingöl'de bir ayda aynı iş yerine 3 kez giren hırsızlar, işletmeyi 7 bin 500 lira zarara uğrattı.

Bingöl'de İnönü Mahallesi Kültür Caddesi'nde bulunan bir kafe, hırsızların durağı haline geldi. Balkon ve pençeleri Aşağı Çarşı Mahallesi yamacına bakan işletme, bir ay içerisinde 3 kez soyuldu. Aydınlatma sistemlerinin bulunmadığı yamaçta karanlıktan istifade eden hırsızlar, girdikleri işletmeyi 7 bin 500 lira zarara uğrattı.

İşyerlerinin son bir yılda 5 kez soyulduğunu belirten Efendi Savar, "Burayı adeta mesken tutan hırsızlar, son bir yılda 5 kez işyerimizi soydu. Burayı adeta alışkanlık haline getiren hırsızlar, bir ayda 3 kez soygun yaptılar. Toplamda 7 bin 500 lira maddi zarara uğradık. Daha önce bilgisayar, televizyon ve kasadaki bozuk paraları götüren hırsızlar bu kez bir şey bulamayınca nargile tütününü çaldılar" dedi.

Kültür Caddesi'nde bulunan birçok iş yerinin hırsızların hedefi haline geldiğini belirten Savar, şunları söyledi:

"Cadde üzerinde bulunan birçok iş yerinin balkon veya pençeleri aşağı çarşı yamacına bakıyor. Aydınlatma direklerinin olmadığı, güvenlik tedbirlerinin alınmadığı bu yamaç, uyuşturucu madde kullanan kişilerin meskeni haline geldi. Burada her türlü uyuşturucu madde kullanan şahıslar, geceleri planlı bir şekilde işletmelere giriyor. Pasaj içerisinde bulunan üç işletme 15 gün arayla iki kez soyuldu."

Emniyetin bu duruma çare bulması gerektiğini belirten Savar, "Polis geceleri burada sıkça devriye atmalı. Aşağı çarşı yamacı sıklıkla kontrol edilmeli ve buralar uyuşturucu bağımlılarından temizlenmelidir" diye konuştu.