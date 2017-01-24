Bingöl’de terör operasyonu

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan tutuklandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Bingöl, İstanbul, Elazığ ve Kars illerinde PKK/KCK terör örgütü üyesi ve iş birlikçi şahıslara yönelik yürütülen eş zamanlı operasyon neticesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda A.N isimli şahıs PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi olduğu tespit edilmiş ve şahıs alınan ifadesine müteakip tutuklanmıştır. Çalışmalar neticesinde 22 Ekim 2014 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yakılan 2 araç ve malzemeler üzerinden alınan parmak izlerinin A.Ş isimli şahsa ait olduğu tespit edilmesi üzerine söz konusu şahıs; silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanarak tutuklanmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, il genelinde terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.