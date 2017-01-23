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Bingöl’de biri kaymakam adayı 5 kişi ihraç edildi

Bingöl’de biri kaymakam adayı 5 kişi ihraç edildi

Son çıkan Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Bingöl'de görev yapan biri kaymakam adayı 5 kişi görevden ihraç edildi.

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Son çıkan Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Bingöl'de görev yapan biri kaymakam adayı 5 kişi görevden ihraç edildi.

Yeni KHK'ların bugün resmi gazetede yayımlanmasıyla 367 kişi görevinden ihraç edildi. Bingöl'de ihraç listesinde 5 isim yer aldı. Bunlardan birinin kaymakam adayı M.S., diğer 4'ünün ise teknisyen, veri hazırlama ve kontrol memuru olduğu öğrenildi.

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