Bingöl’de bayram öncesi denetim

Bingöl'de Ramazan Bayramı öncesi denetimler yoğunlaştırdı.

Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güven içerisinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla Ramazan ayında yoğunlaştırdığı denetimleri bayram öncesi de arttırdı. Özellikle şekerleme, et, süt ve unlu mamul üreten iş yerlerini sıkı denetime alan ekipler, vatandaşları da merdiven altın ürünlerden uzak durması konusunda uyardı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Yıldırım, "Ramazan ayında başlayan gıda denetimleri, bayramının yaklaşmasıyla yoğunlaştırıldı. Alışveriş yoğunluğunun başladığı bu günlerde ekiplerimiz gıda denetimlerini titizlikte yürütüyor"dedi.

Bingöl Belediye tarafından yapılan açıklamada ise, zabıta ekiplerinin denetimlerde, özellikle hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliğine dikkat ettiği bildirildi.

Ekiplerin, gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelere uyarıda bulunduğu belirtilen açıklamada, hijyenik şartlarına uymayan iş yerlerine müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizildi.