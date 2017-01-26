Bingöl’de 278 köy yolu kapandı

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 278 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de önceki gün etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı il geneli 278 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde günlük hayat olumsuz yönde etkilenirken, kırsal kesimde hayat durma noktasına geldi. 2 kar savurma, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 101 personel olmak üzere 11 ekiple karla mücadele eden İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, acil durum gerektiren köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar yağışının durmasıyla kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara hız verecek.

Karla mücadele çalışmalarına devam eden Bingöl Belediyesi ise trafiğin yoğun olduğu ana arterleri ve mahalle yolları kardan temizledi. Belediyeye bağlı ekipler, şehir merkezindeki kaldırımları da kardan temizledi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiğini belirten Cihan Önalan, "Kar yağışı iki gündür devam ediyor. Kar yağışından dolayı tüm köy yolları kapandı, hava şuanda eksilere inmiş durumda. Kent merkezinde hayat adeta durmuş durumda" dedi.

Yedisu'da hayat durdu

Kar yağışından dolayı kent merkezinde günlük hayat olumsuz yönde etkilenirken, birçok ilçede hayat durma noktasına geldi. Yedisu ilçesinde şiddetini artıran kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu belirtilirken, ilçeye bağlı tüm köy yollarının ulaşıma kapandığı kaydedildi.

İlçe merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, ilçenin Karlıova, Erzurum ve Erzincan ile karayolu bağlantısı kesildi.

İlçede ikamet eden Ahmet Kazan, bu sene çok kar yağdığını belirterek, "hayat şartları çok zor. İnsanların hayvan yemleri bitmek üzere hayat şartları gerçekten çok zor" diye konuştu.