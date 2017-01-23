Bingöl Belediyesi özel güvenlik alımı

Bingöl Belediyesi tarafından alımı yapılacak özel güvenlik görevlisi başvuru süreci tamamlandı. İtiraz süreci başlayan alımlar için 1 Şubat'ta kura çekilecek.

Bingöl Belediyesinin, 1'i kadın olmak üzere toplamda 14 özel güvenlik personeli alım ilanına toplamda 410 kişi müracaat etti. Başvuruda bulunan kişilerin dosyalarını inceleyen Bingöl Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 256 kişinin kuraya hak kazandığını belirledi. Başvurudaki eksikliklerden dolayı listede yer almayan kişiler, 27 Ocak 2017 tarihine kadar itirazda bulunabilecek. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra, kuraya kalmaya hak kazananlar için 1 Şubat 2017 tarihinde Karşıyaka Mahallesi Veysel Belgin Gençlik Merkezi'nde kura çekimi yapılacak.

Noter huzurunda çekilecek kurada ismi çıkan adaylar, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra belediyenin belirleyeceği yerde göreve başlayacak.