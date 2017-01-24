Bin 415 kişi hak sahibi olamadı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yeni yerleşim yerinde konutlar için müracaat eden bin 415 kişinin hak sahipliği kabul edilmedi.

Ilısu Baraj suları altında kalacak Hasankeyf'in taşınacağı yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmak için 2 bin 120 kişi başvuruda bulundu. Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, oluşturulan komisyonda başvuruları değerlendirilen bin 415 kişinin hak sahipliliği ikamet sorunu gibi nedenlerden dolayı kabul edilmediği belirtildi. İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, yeni Hasankeyf yerleşim yeri için başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen hak sahiplerinin en kısa zamanda yeni evlerine taşınabileceklerini söyledi.