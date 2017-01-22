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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bellona Agüspor, konuk ettiği Samsun Canik Belediye'yi son saniyelerde bulduğu sayılarla 65-60 yendi.

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bellona Agüspor, konuk ettiği Samsun Canik Belediye'yi son saniyelerde bulduğu sayılarla 65-60 yendi.

Karşılaşmaya kötü başlayan Bellona AGÜ, ilk dakikalarda 10-4 geriye düştü. İlerleyen dakikalarda karşılaşmaya ağırlığını koyan Bellona AGÜ, ilk periyotu 17-12 önde tamamladı. Lara Sanders hücumda 5, savunmada ise 7 ribaund alarak, Samsun Canik Belediye oyuncularına geçit vermedi. Chelsea Gray'in de 10 sayı attığı karşılamanın devresini Kayseri ekibi 37-26 önde tamamladı.

İkinci devrede ise AGÜ'nün hücumdan boş dönmesini değerlendiren Samsun Canik Belediye, 12-0'lık seri yakaladı. Samsun Canik Belediye serbest atışlarda bulduğu sayılarla skora denge getirdi. 52-52

Bellona AGÜ'lü oyuncuların yaptığı faullerden bulduğu sayılar sonrasında Samsun Canik Belediye karşılaşmada 55-57 öne geçti. Sayı bulmakta zorlanan Kayseri ekibi, Tanasha, Chelsea ve Sanders'ın oyuna ağırlığını koyması ile 61-57 öne geçti.

Bellona AGÜ son saniyelerde Tanasha'nın attığı sayılarla karşılaşmayı 65-60 galip tamamladı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Murat Ciner xx, Seyhan Topaloğlu xx, İsmail Binbir xx

Bellona AGÜ: Janset xx, Dila x 3, Ayşegül xx 10, Jelena x 4, Chelsea xxx 16, Tuğçe xx, Şaziye xx, Sanders xx 10, Gizem xxx 11, Mazic xx 1, Tanasha xx 10

Samsun Canik Belediye: Ceren x, Fatma x 4, Eldebrink xx 9, Miray x, Ayşe x 2, Tuğba x 2, Hülya x 4, Murph xxx 14, Seher x, Niray x, Mirche xx 11, Babkina xxx 14

1. Periyot: 17-12 (Bellona AGÜ lehine)

Devre: 37-26 (Bellona AGÜ lehine)

3. Periyot: 50-41 (Bellona AGÜ lehine)

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