Bilim şenliğinde ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği GAP Arena Kapalı Spor Salonunda yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Toplam 18 ülkeden 4 ile 8'inci sınıf öğrencilerinin hazırladığı bin 200 proje başvurusu arasından sergilenmeye layık bulunan 100 eser, jüri üyeleri tarafından belirlendi. Bu projeler arasından buluş ve tasarım dallarında ödüle layık görülen eserlerin sahiplerine ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Yerli ve yabancı çok sayıda konuğun katıldığı ödül töreninde konuşan Vali Güngör Azim Tuna, "Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada önemli olan katılmak. Birlik ruhunu tazelemek, geliştirmek, çocuklarımıza bilimi sevdirmek ve onları araştırma yapmaya teşvik etmek. Bunu teşvik etmek için de ödüller veriyoruz. Bu yıl, para ödüllerinin yanı sıra, ilk baharda başarılı olan öğrencilerimize Azerbaycan gezisi düzenleyeceğiz. Ayrıca ilk 100 proje arasına kalan Şanlıurfalı öğrencilerimizi de bu geziye öğretmenleriyle birlikte dahil edeceğiz. Şanlıurfa'da Türkiye'nin geleceği yatıyor. Ülkemizin ihtiyacı olan genç nüfus Şanlıurfa'da. Biz bu çocuklarımızı çok iyi yetiştireceğiz. Onlar için çok iyi bir alt yapı hazırlıyoruz. Şanlıurfa'da bundan sonra bütün eğitimci ve öğretmen arkadaşlarımızla çocuklarımızı daha çok proje yapmaları hususunda teşvik edeceğiz. Başvurular bizi ümitlendirdi. Çok güzel projeler finale kaldı. Büyükşehir Belediyemize de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Buraya kadar teşrif eden tüm konuklarımıza ve çocuklarımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Bilim Şenliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaketlerinin takdim edilmesinden sonra ilk 100 proje sahibine katılım belgesi ve hediyeleri verildi. Ardından ödül almaya hak kazanan proje sahipleri açıklandı. Bu öğrencilere ödülleri, Vali Güngör Azim Tuna ve etkinliğe katılan diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Dereceye giren projeler ise buluş dalında, birinciliği Ankar'dan Habil Eren Elçi, ikinciliği Şanlıurfa'dan Ayşe Aslan, üçüncülüğü Ankara'dan Berat Seçgin ve dördüncülüğü Kayseri'den Eda Nur Bozkoyun alırken tasarım dalında birinciliği Kazakistan'dan Nurassyl Toleubek, ikinciliği Eskişehir'den Aybars Arı, üçüncülüğü Şanlıurfa'dan Senanur Ülgen ve dördüncülüğü ise Makedonya'dan Melek Bayram ve Zekiri Dilek elde etti.

Ödül törenine Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı İbrahim Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İl Defterdarı Ali Osman Karaköse, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İsmail Demirkol, İl Müftüsü İhsan Açık, diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile yurt dışından gelen konuklar, diğer illerden gelen öğrenciler ve Şanlıurfalılar katıldı.