Bilecik’te U-15 play-off müsabakaları tamamlandı

Bilecik U-15 Ligi 2016-2017 futbol sezonu sonuçlanırken, 2 grupta ilk iki sırada yer alan takımlar play-off müsabakalarına çıktılar.

Bilecik U-15 Ligi 2016-2017 futbol sezonunda A grubunda 6, B grubunda 5 takım mücadele ederken, gruplarında ilk iki sıraya yer alan takımlar şampiyonluk için play-off müsabakalarına çıktılar. Gününü ilk maçı Bilecik Sentetik Sahada saat 12.00'da A grubu lideri 1299 Bilecik Kulübü ile B grubu ikincisi Bozüyük temsilcisi Güneş Spor arasında oynandı. 35 dakikalık iki devre halinde oynanan müsabakayı Bilecik temsilcisi 1299 Bilecik Kulübü rakibini 6-0 yenerek adını finale yazdırdı. Aynı saha saat 14.30'da başlayan ikinci müsabakada A grubu ikinci Bilecik İl Özel İdare Spor ile B grubu lideri Bozüyük temsilcisi Vitraspor arasında oynandı. Bilecik İl Özel İdare Spor 1-0 geriye düştüğü maçı 5-1 kazanarak adını finale yazdıran diğer bir Bilecik merkez takımı oldu. Bu sonuçlar sonrası U-15 Ligi şampiyonluk kupasını Bilecik takımının kazanacağı belli oldu.

Öte yandan maçları seyreden Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, final müsabakası 3 Şubat 2017 günü saat 14.00'da Bilecik Sentetik Sahada oynayacağı bildirdi.