Bilecik’te FETÖ soruşturmasında 22 tutuklama

Bilecik'te FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 emniyet mensubu tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda aralarında 4'üncü sınıf emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 24 emniyet mensubunu gözaltına alınmıştı. Savcılıkta ilk sorguları alınan 24 kişiden Yüksel K., Fethi K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 22 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.