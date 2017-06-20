Bilecik yabancı turistlerin uğrak noktası oldu

Bilecik, yurt içinden ve yurt dışından gelen bisikletli kişi ve grupları ağırlamayı sürdürüyor.

İstanbul, Ankara, Sakarya, Bursa, Kocaeli ve Eskişehir gibi metropol şehirlerin kavşak noktasındaki şehir Bilecik, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. İspanya'nın Zaragoza şehrinden yola çıkan 25 yaşındaki bisikletli, dünya turu kapsamında Bilecik'te de mola verdi. Anadolu üzerinden Karadeniz ve Gürcistan'ı aşarak dünya turu düzenlemeyi hedefleyen Pablo Andres, Bilecik ve ülkemize duyduğu hayranlığı ifade etti. Turu kapsamında şu ana kadar 4 bin 500 kilometre yol kateden Pablo Andres gittiği şehir ve ülkelere Bilecik'in güzellik ve özelliklerini aktaracak.

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, şehri ziyaret eden ekibi Tarihi Saat Kulesi önünde ağırlayarak, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi. Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde misafirperverliğin güzel bir örneğini daha sergilediklerini belirten Hakan Yavuz, Bilecik Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan çantaları takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.