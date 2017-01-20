Bilardonun şampiyonları ödüllendirildi

2017 Üç Bant Bilardo Erzurum İl Birinciliği sona erdi. Yarı finalde Cezmi Karakaya'yı eleyen Muhammet Raşit Uzun, finalde de Uğur Aydemir'i yenerek şampiyon oldu. Dereceye giren bilardoculara madalya ve kupaları verildi.

)Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonu İl Temsilcisi Cevdet Coşkun ile yardımcısı Selami Özdemir yönetiminde düzenlenen Üç Bant Bilardo İl Şampiyonası sona erdi. 9 Ocakta başlayan ve önceki akşam oynanan final müsabakası ile sona eren turnuvada şampiyonluk kupası Muhammet Raşit Uzun'un oldu.

75 sporcunun kıyasıya yarıştığı il şampiyonası üçerli grup eleminasyon sistemine göre oynandı. Elemelerin ardından yarı final ve final karşılaşmaları yapıldı.

Müsabakaların baş hakemliğini Kemalettin Çelik yaparken, Adem Çelik, Erdem Çelik, Zeki Ertaş ve Ahmet Kul'da karşılaşmalarda görev yapan hakemler arasında yer aldı. Elit Bilardo Salonu'nda yapılan Yarı Final Müsabakalarında, Muhammet Raşit Uzun, Cezmi Karakaya'yı 40-28 mağlup ederek, adını finale yazdıran ilk bilardocu oldu.

Yarı finalin diğer maçı Hikmet Balli ile Uğur Aydemir arasında oynandı. Genç sporcu Aydemir, tecrübeli rakibini 40-24 yenerek finale yükseldi.

Kemalettin Çelik'in yönettiği final maçını rahat kazanan Muhammet Raşit Uzun, 40-14'lük skorla il şampiyonu oldu.

Bilardo Erzurum İl Temsilcisi Cevdet Coşkun, 75 sporcunun katıldığı bilardo il birinciliğini, 18.00-23.00 saatleri arasında yaparak tamamladıklarını ifade ederek, katılımdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Coşkun, "İlimizdeki şampiyonada dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasında Erzurum'u temsil edecekler. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

İkinci olan Uğur Aydemir, üçüncü olan Cezmi Karakaya ve dördüncü olan Hikmet Balli'nin kupa ve madalyalarını ise Bilardo İl Temsilci Cevdet Coşkun verdi.