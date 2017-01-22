Biga’da ünlü mankenler sokak defilesinde

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ünlü mankenlerin katıldığı sokak defilesi gerçekleştirildi.

Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası ve Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde düzenlenen Biga İndirimli Alışveriş Günleri kapsamında sokak defilesi gerçekleştirildi. Sema Şimşek, Günay Musayevra, Yağmur Ayaz, Tatyana Tsikeviç, Tuğçe Sarıkaya, Marina, Federenko Yasemin Yeniay, Sibel Demiralp, Fırat Tepe, Batuhan Durman ve Aysun Baceoğlu gibi ünlü mankenlerin katıldığı defile, yoğun ilgi gördü. Günay Musayeva'nın 4 kiloluk altın elbisesi ile göz kamaştırdığı defilenin ardından Aysun Baceoğlu, Biga halkına konser verdi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Soğuk kış günlerine rağmen bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hem esnafımıza destek olacağız hem de sokaklarımıza hareket katacağız" dedi.