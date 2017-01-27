Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen’e ziyaret

AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Biga'ya yeni atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'i ziyaret etti.

AK Parti Biga ilçe başkanı Ahmet Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte Biga'ya yeni atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, eğitim çalışmaları üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'e yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, ziyaretten dolayı teşekkür etti.