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Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin sokak ortasında bıçaklı saldırısına...

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin sokak ortasında bıçaklı saldırısına uğrayan T.K.(23) sırtından yaralandı. Kendi imkanları ile özel bir hastaneye giden T.K., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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