Beytüşşebap’ta zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Akrep tipi zırhlı araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beytüşşebap ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akrep tipi askeri zırhlı araç ile karşı yönden gelen Celal Aydemir yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada, sürücü Aydemir ile araçta bulunan iki kişi yaralandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.