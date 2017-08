Beyşehir’de yaşlı görevlinin darp edilmesi, plaj kapattırdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tersten giriş yapanları uyardığı gerekçesiyle 66 yaşındaki plaj görevlisinin darp edilmesi üzerine duruma tepki gösteren işletme sahibi, kiraladığı plajı halk girişine kapatınca tatil için sahile gelenler mağdur oldu. Plajın kapatılması üzerine kapı girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Beyşehir ilçesinde Karaburun Plajında görevli 66 yaşındaki Hasan Keşan, tersten giriş yapanları uyardığı gerekçesiyle darp edilerek burnu kırıldı. Yaşanan olayın ardından işletme sahibi, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle plajı kapatınca vatandaşlar mağdur oldu. Plaj girişinde "Plaj kapalı" yazısını görerek şaşkınlık yaşayan ve plaj görevlilerinin "can güvenliğimiz yok" gerekçesiyle alana almadığı belirtilen tatilciler, uzak yerlerden gelip mağdur olduklarını dile getirerek, duruma alkışlarla tepki gösterdi. Görevliler tarafından halk girişine kapatılan plaj, daha sonra tekrar açıldı. Yaşlı adamın darp edilme anları da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Gözaltına alınan 4 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı

Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan ve "kasten adam" yaralama suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli 4 kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Plaj girişindeki bekleme yerinin içerisinde yumruk atılarak dövülen ve burnu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 66 yaşındaki Hasan Keşan ise, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Plaj görevlisinin darp edilmesinin ardından plajı olaya tepki göstermek amacıyla ve can güvenliği gerekçesiyle halk girişine kapattıklarını belirten işletme çalışanı Salih Akgül, "Plaj girişinde, kapıda duran bilet kesen kapı bekçimiz var. Arkadaşın birisi ters yönden girmiş, uyarmış, "buradan geçin trafiği tıkamayın" demiş. "Sen ne diyorsun" diyen karşı taraf, burada kendisine birkaç yumruk vurup, burnunu ve elmacık kemiğini kırıyor. Bunun üzerine can güvenliğimizin olmaması nedeniyle plajı halk girişine kapattık. O yüzden vatandaşlar da buraya yığıldı. Ricamız, özellikle insan yoğunluğunun olduğu Pazar günleri burada can güvenliğimizin sağlanmasıdır" dedi.

Plajın tatilcilerin girişine kapatılması üzerine sahile Konya'dan ve değişik ilçelerden gelenlerin de aralarında olduğu çok sayıda aracın geri dönüş yaptığını, bir kısmının ise dönüş yapmadan plajın yeniden halkın kullanımına açılmasını beklediğini dile getiren Akgül, sahilin yaşananlardan dolayı boşaldığını söyledi.

Tatilci vatandaşlar mağdur oldu

Karaburun Plajına ailesiyle birlikte eğlenmek için geldiklerini ancak plajın halk girişine kapatılması üzerine mağdur olduklarını savunan tatilci Mustafa Bulut, "Anlattıklarına göre, buradaki görevli bir arkadaşı dövmüşler, burnunu kırmışlar. Yaşanan bu kavgadan dolayı sahipleri burayı güvenlik gerekçesiyle kapatmış. Diğer gelen tur araçlarımız da dışarıda bekliyor. Çok araç geri dönüş yaptı. Sabahtan beri buranın yeniden açılmasını bekliyoruz" dedi.

Konya il merkezinden geldiklerini belirten Hüseyin Soylu da, çalışanların can güvenliği gerekçesiyle plajı kapattıklarını kendilerine anlattıklarını belirterek, "Tatil için geldik, yaklaşık üç dört saattir burada bekliyoruz. Plajın tekrar açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Konya'dan arkadaşlarıyla grup halinde Beyşehir'e geldiklerini anlatan Şükrü Çetin ise, kendilerinin plaj kapısında bekletildiklerini ve sahile alınmadıklarını belirterek, "Buraya grup olarak piknik yapmaya, yüzme ve eğlence amacıyla geldik. Kavgadan dolayı kapatmışlar. Ama, onların cezasını bizim burada çekmeye hakkımız yok, bu kadar vatandaş burada biz ceza çekiyoruz" diye konuştu.

Çumra ilçesinden Beyşehir Gölü kıyısına gelip plajın kapalı olduğunu gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Adnan Şenova ise, "Şu ana kadar açılması konusunda bir netice alamadık. "Açılacak" diyorlar, onun için burada plajın yeniden açılmasını bekliyoruz. Tatil için geldik çocuklarla birlikte ama burada mağdur olduk. Bizim suçumuz ne burada? Bizler perişan olduk. Burada araç konvoyları oluştu, çok kişi de geriye döndü.Biz de açılıncaya kadar bekleyeceğiz, ta Çumra'dan gelmişiz buraya geriye mi dönelim" ifadelerini kullandı.

Karaburun plajında, bir süre devam eden plajı halk girişine kapatma eylemi, daha sonra sona erince kapıda bekleyen tatilciler de rahat bir nefes aldı. Kapıların tekrar girişe açılmasının ardından plaja yönelen araç içerisindekilerin sevinci kameralara yansıdı.

Öte yandan, plaj görevlisi yaşlı adamın darp edildiği anların olduğu görüntüler de jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Görüntülerde, kulübeye sığınan adam, telsizle yardım istiyor. Ardından, kulübeye doğru gelen ve içeriye girenler tarafından yumruklarla darp ediliyor. Kulübe dışından içeriye atılan yumruklardan yaşlı adamı korumaya çalışıp engellemeye çalışan bir plaj çalışanı ile bir kişi de nasibini alıyor.