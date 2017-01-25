Beyşehir’de hayvan hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hayvan hırsızlığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'nde yaşayan Mehmet İbili'ye ait bir büyükbaş hayvan, bağlı bulunduğu ahırın camlarını kırarak giren kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar tarafından çalındı. Hayvan sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe ve Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri müşterek çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili olarak güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, çalınan dananın ahırdan kamyonete yüklendikten sonra Konya'nın merkez Meram ilçesinde bulunan bir kişiye satıldığını belirledi. Çalıntı hayvan, Loras Mahallesi'nde bir ahırda ele geçirildi. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından gözaltına alınan T.C., H.O. ve A.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma tarafından bulunan çalıntı dana ise sahibine teslim edildi.

Mehmet İbili, jandarma ekiplerine hırsızlık olayını aydınlatıp çalınan büyükbaş hayvanını bularak kendisine teslim ettiğinden dolayı teşekkür etti.