Beykoz-Riva yolunda kaza: 2 ölü

Beykoz Riva yolunda bir otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beykoz Riva yolunda bir otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kaza sırasında bir kişinin otomobilden fırlayıp kaybolduğu iddiası üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı.