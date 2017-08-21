Beykoz-Riva yolunda kaza: 2 ölü
Beykoz Riva yolunda bir otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
A+A-
Beykoz Riva yolunda bir otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Beykoz Riva yolunda bir otomobil ile hafriyat kamyonunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kaza sırasında bir kişinin otomobilden fırlayıp kaybolduğu iddiası üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.