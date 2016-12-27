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  3. Beyazıt’ta bir vatandaşın hayatını kaybettiği kazanın ardından tramvay seferleri normale döndü.
Beyazıt’ta bir vatandaşın hayatını kaybettiği kazanın ardından tramvay seferleri normale döndü.

Beyazıt’ta bir vatandaşın hayatını kaybettiği kazanın ardından tramvay seferleri normale döndü.

IHAAW152001-ASA/27-12-2016 - Beyazıt'ta bir vatandaşın hayatını kaybettiği kazanın ardından tramvay seferleri normale döndü.

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IHAAW152001-ASA/27-12-2016 - Beyazıt'ta bir vatandaşın hayatını kaybettiği kazanın ardından tramvay seferleri normale döndü. 27.12.2016 15:20:01 TSI NNNN

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