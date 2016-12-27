Beyazıt’ta bir vatandaşın hayatını kaybettiği kazanın ardından tramvay seferleri normale döndü.
IHAAW152001-ASA/27-12-2016 - Beyazıt'ta bir vatandaşın hayatını kaybettiği kazanın ardından tramvay seferleri normale döndü.
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IHAAW152001-ASA/27-12-2016 - Beyazıt'ta bir vatandaşın hayatını kaybettiği kazanın ardından tramvay seferleri normale döndü. 27.12.2016 15:20:01 TSI NNNN
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