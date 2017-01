BEÜ Zonguldak Tarım İl Müdürlüğü ile araştırma işbirliği yapacak

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile Zonguldak Tarım İl Müdürlüğü arasında üniversite ve il müdürlüğünün birlikte yürütebilecekleri çalışmaları belirlemek üzere bir toplantı yapıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, BEÜ Rektör Yardımcıları, Zonguldak Tarım İl Müdürü Necmi Çelik, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve konuyla ilgili birimlerden öğretim elemanları katıldı.

Toplantıda, Zonguldak'taki yerel türlerin tanımlanması, tohumculuk ve ıslah konularında, bölgemizde endemik tür olan sahlep türlerinin tespiti iç vitro, üretim, ıslah ve tescili bölgede özgü tür olan Çorbacı Biberinin ıslah ve tescili, manda yetiştiriciliği ve manda sütü ve bağlı ürünlerin ıslahına ve marka değeri kazanmasına yönelik çalışmalar, Osmanlı Çileği, kestane ve yaban mersini türlerinin tespiti, ıslahı ve tescillerinin yanı sıra bölgemizde yabancı istilacı türlerin tarım sahasında coğrafik bilgi sistemleri yoluyla uzak tespiti gibi konularda ortak çalışmalar ve bunların yanı sıra her türlü eğitim konularında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi ile yürütülecek her çalışmanın Zonguldak'taki tarım ve hayvancılık ürünlerinin belirlenmesi ve tescillenmesi konularında oldukça önemli olduğunu belirten Zonguldak Tarım İl Müdürü Necmi Çelik işbirliği içerisinde yapılacak olan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'e çalışmaları için teşekkür eden Çelik: "Sayın Rektörümüze Müdürlüğümüz ve Üniversitemizi bir araya getiren böyle bir toplantı organize ettikleri için teşekkür ediyorum. Üniversitemiz tarım ve hayvancılık ile ilgili yapacağımız her türlü çalışma için güçlü bir alt yapıya sahip. İnanıyorum ki Bülent Ecevit Üniversitesi ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak için attığımız adımlar Zonguldak için çok güzel sonuçlar doğuracaktır."

Prof. Dr. Mahmut Özer, Zonguldak'ta tarım ve hayvancılık çalışmalarının daha etkili bir şekilde uygulanabilirliğini sağlamak için gerekli desteğin Üniversite tarafından verileceğini ifade etti. Rektör Özer konuşmasında: "Üniversitemizin tüm bölümlerinde ve farklı alanlarda akademik ve bilimsel her çalışmaya destek oluyoruz. Özellikle Zonguldak ve çevresiyle ilgili araştırmalar bilimsel çalışmalar birinci önceliğimizi oluşturmaktadır. Tarım ve hayvancılık konusunda üniversitemiz ciddi adımlar atmaktadır. Çaycuma yerleşkemizde Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Kalite Kontrol ve Gıda Teknolojisi Programı aktif olarak çalışmaktaydı. Bu yıl Üniversitemiz bünyesinde Çaycuma yerleşkemizde Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu'nu da kurduk. Kurulan bu yüksekokulumuz sayesinde Zonguldak ili ve çevresindeki tarım ve hayvancılığa dair her türlü bilimsel ve akademik çalışma yapılabilecek. Yine Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları, bu süreçte aktif katılım sağlayacaklardır. Üniversitemiz Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARTMER) mevcut alt yapısıyla sürece destek olacaktır. Üniversitemizin ilgili bölümleri Tarım İl Müdürlüğümüze çalışmalarında her türlü desteği verecektir. Zonguldak İl Tarım Müdürü sayın Necmi Çelik'in şahsında tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Birlikte başlatacağımız projelerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.