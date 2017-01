BEÜ Rektörü Yardım görevi devraldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, düzenlenen törenle görevi devraldı.

Sivil toplum kuruluşları, akademik ve idari personelin katılımıyla rektörlük makamında gerçekleştiren devir teslim töreninde Bitlis Eren Üniversitesinin kurucu Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doğru'dan görevi devralan Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, bayrağı daha ileriye taşıyacağını söyledi. Bugünün Bitlis ve üniversite adına önemli bir gün olduğunu ve bütün gayesinin üniversite ölçeğinde Bitlis'e ve ülkemize katkı sağlamak olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yardım, "Bizim burada yapacağımız her bir faaliyet, her bir gelişme direkt olarak Bitlis'e yansıyacak ve dolayısıyla da ülkemize yansıyacak. Burada hiçbir zaman yalnız olmayacağımı biliyorum. Bu sürece başladığım zaman STK'ların ciddi anlamda desteğini aldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz her zaman söylüyorum burada sağlık sektörüne yönelmek. Tıp Fakültesi bizim için olmazsa olmazlar arasında olacak. Sağlık kampüsümüzü kurmaya çalışacağız. Diğer projelerimizi de zamanla uygulamaya geçireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışma arkadaşlarıyla beraber üniversiteyi bu noktaya getirdiklerini belirten Prof. Dr. Mahmut Doğru ise, bugüne kadar çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Doğru; "Biz göreve geldiğimizden beri ilk önce altyapıyı tamamladık. Altyapı tamamlanmadan üst yapıyı yapamazsınız. Şu anda yüzde 90 oranında binalarımızı tamamlamış durumdayız. Geriye kalan yüzde 10'luk kısmında 1-2 yıl içinde tamamlanacağını umuyorum. Görev yaptığım 8 yıl içerisinde altyapı olsun diğer girişimler olsun hepsi tamamlanmış durumda. Sizlerin belki birkaç dokunuşla biraz daha rahat bir şekilde üniversitemizi, ilimizi bizim dilediğimiz seviyeye ulaştıracağınıza eminim. Yeni görevinizin üniversitemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, tekrardan sizi tebrik ediyorum" diye konuştu.