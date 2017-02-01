Beştepe’deki sürpriz görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü.
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