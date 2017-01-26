Besni’de kan bağışına yoğun ilgi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen kan bağış kampanyası yoğun ilgi gördü.

Besni ilçesinde Kızılay Şubesi ve Adıyaman Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenlendi. Erdemoğlu Parkı önünde donanımlı tır içerisinde düzenlenen Kan Bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 1 gün süren kan bağışında toplam 80 ünite kan bağışında bulundu.

Kan Bağışı hakkında açıklama yapan Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan, "Kış aylarının soğuk geçmesi ve kan stoklarında azalma olmasından dolayı Besni'de 1 gün süre ile kan bağışı kampanyası düzenledik. Kampanya neticesinde vatandaşlarımızdan 80 ünite kan topladık. Soğuk havaya rağmen Besni'de yapılan kan bağışından oldukça memnunuz. Tüm bağışçılarımıza ve kan vermek isteyip de çeşitli nedenlerden dolayı geri çevirdiğimiz bağış gönüllüsü vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim" dedi.