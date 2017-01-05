Beşiktaş, kondisyon çalıştı

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam Regnum Carya Golf&Spa Resort Hotel'de yaptığı antrenmanda kondisyon çalıştı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık sağanak yağmur altında yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve sitreching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve oyun çalışmaları yapıldı. Antrenman iki grup halinde değişmeli olarak yapılan 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 mücadelenin yer aldığı oyun, pres çalışması ve minik kale maçlar sonrası kondisyon koşuları ile sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Ömer Şişmanoğlu katılmadı.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 17.30'da basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.