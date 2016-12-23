Bergama Belediyespor Aykut Karaman’ı renklerine bağladı

Türkiye Futbol Federasyonu 3 Lig 3. Grupta mücadele eden Bergama Belediyespor, Maltepespor'un sol kanat oyuncusu Aykut Karaman'ı renklerine bağladı.

Bergama Belediyespor, önemli bir oyuncuyu transfer etti. 24 yaşındaki Aykut Karaman, Maltepespor ile yolları ayırdıktan sonra, eski hocası Durmuş Ali Çolak'ın takımı Bergama Belediyesporla anlaştı. Kendisini kırmızı lacivertli kulübe bağlayan imzayı kulüp binasında atan Karaman, Bergama Belediyespor ile 1.5 yıllığına sözleşme imzaladı.