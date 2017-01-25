Belediyeden kara anında müdahale
Erzincan'da başlayan kar yağışı sonrası Erzincan Belediyesi kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına eş zamanlı olarak başladı.G
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Erzincan'da başlayan kar yağışı sonrası Erzincan Belediyesi kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına eş zamanlı olarak başladı.Gerçekleştirilen çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Kuşçu " Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz tuzlama ve temizleme çalışmalarına anında başladı. Amacımız zorlu hava şartlarında hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamasını engellemektir." dedi.
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