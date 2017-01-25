Belediyeden kara anında müdahale

Erzincan'da başlayan kar yağışı sonrası Erzincan Belediyesi kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına eş zamanlı olarak başladı.Gerçekleştirilen çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Kuşçu " Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz tuzlama ve temizleme çalışmalarına anında başladı. Amacımız zorlu hava şartlarında hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamasını engellemektir." dedi.