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Belediyeden kara anında müdahale

Belediyeden kara anında müdahale

Erzincan'da başlayan kar yağışı sonrası Erzincan Belediyesi kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına eş zamanlı olarak başladı.G

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Erzincan'da başlayan kar yağışı sonrası Erzincan Belediyesi kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına eş zamanlı olarak başladı.Gerçekleştirilen çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Kuşçu " Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz tuzlama ve temizleme çalışmalarına anında başladı. Amacımız zorlu hava şartlarında hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamasını engellemektir." dedi.

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