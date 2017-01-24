Belediyeden engelli öğrenciye tekerlekli sandalye sürprizi

İzmit Belediyesi tarafından engelli bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye edildi.

Belediye yetkilileri, tekerlekli sandalyeyi İsmail Celepci'ye okulunda teslim ettiler. Nuh Çimento İş Okulu 10. sınıf öğrencisi İsmail Celepci, hediye edilen tekerlekli sandalye sayesinde büyük sevinç yaşadı. Tekerlekli sandalyenin teslimi sırasında Nuh Çimento İş Okulu Müdürü Mustafa Kurnaz, öğretmenleri Ziyade Öztürk ve Suzan Vural ile annesi Yurdanur Celepci de hazır bulundu.

16 yaşındaki Celepci'nin hediye edilen tekerlekli sandalye sayesinde artık okuluna rahat bir şekilde gidip geleceğini söyleyen annesi Yurdanur Celepci, "Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'dan Allah razı olsun. Artık çocuğum istediği zaman sokağa çıkabilecek. Okula gidip gelmesi de zor olmayacak" şeklinde konuştu.