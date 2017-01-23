Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir iş yerinin bekçi kulübesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir karayolu üzerindeki bir otomotiv firmasında bekçi kulübesinde yangın çıktı. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bekçi kulübesinde maddi hasar meydana geldi.