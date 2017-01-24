BEDAŞ’ta görev değişimi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Genel Müdürü oldu.

BEDAŞ'da Nisan 2015'ten bu yana genel müdür olarak görev yapan Mehmet İslamoğlu, koltuğunu AEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit'e devretti. CLK Enerji bünyesinde bulunan Akdeniz, Çamlıbel ve Boğaziçi bölgelerinin "Dağıtım Grubu Koordinatörlüğü" görevini üstlenecek olan İslamoğlu, bir süre vekaleten AEDAŞ Genel Müdürlüğü'nü de yürütecek.

Murat Yiğit kimdir?

BEDAŞ'ta genel müdür olarak göreve başlayacak Murat Yiğit, 1974 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra MBA'ini tamamlayan Yiğit, 1998'de İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdürlüğü'nde iş hayatına başladı. Yiğit, 2000 yılında BEDAŞ'ta kariyerine çeşitli kademelerde devam etti. Ardından 2012- 2013 yılları arasında AYEDAŞ'ta Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirdi. 2013'te özelleştirme sonrası Enerjisa bünyesine geçen AYEDAŞ'ta Ar-Ge Koordinatörü olarak da yer alan Yiğit, 2014 yılından bu yana Antalya, Burdur ve Isparta illerinin elektrik dağıtım hizmetini yürüten AEDAŞ'ta genel müdür olarak çalışıyordu.

Mehmet İslamoğlu kimdir?

1951 yılında Rize Ardeşen'de doğan ve kariyerine 1977 yılında Türkiye Elektrik Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü'nde iletim şebekelerinde mühendis olarak başlayan Mehmet İslamoğlu, 1984 yılında Rize Elektrik Dağıtım Bölge Müdürü ve 2001 yılında TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu. 2002 yılında BEDAŞ Genel Müdürü olarak kariyerine devam eden İslamoğlu, 2003 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2004-2011 yılları arasında da MEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Cengiz Holding Enerji Koordinatörü, MEDAŞ, ÇEDAŞ ve UEDAŞ İcra Kurulu üyeliklerini yürüttü. 2011 yılında UEDAŞ Genel Müdürü olan İslamoğlu, Nisan 2015'ten itibaren BEDAŞ Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.