Bebeklerde doğuştan katarakta dikkat

Konjenital kataraktın, doğumdan itibaren görülen lensin tek veya çift taraflı olarak saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşması olduğunu belirten Op.Dr. Nigar Hüse, doğuştan olan kataraktların, annenin gebelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlara, kullanılan ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi hiçbir nedene bağlı olmadan da meydana gelebildiğini söyledi.

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nigar Hüse, "Bir göz bebeğinin diğerinden farklı renkte (beyaz) olması veya gözde kayma (şaşılık) konjenital kataraktın belirtisi olabilir. Bebeklerde bu belirtiler görüldüğü zaman hiç zaman kaybetmeden göz uzmanına müracaat edilmelidir. Doğumsal katarakt, görmeyi engelliyor ve özellikle tek taraflı ise teşhis edilir edilmez ameliyat edilmelidir. Ameliyat zamanı konusunda göz uzmanı detaylı muayeneden sonra karar verir" dedi.

Konjenital kataraktlı gözde en önemli sorun göz tembelliği (ambliyopi) olduğunu kaydeden Op. Dr. Hüse, "Göz tembelliğini yenebilmek için ameliyat, göz doktorunun önerisi doğrultusunda mümkün olan en erken zamanda yapılmalıdır. Özeliklikle bulanıklığın yoğun olduğu ve unilateral olgular da cerrahi tedavi uygulanmaz ise ambliyopi kaçınılmazdır. Ambliyopiyi ve buna bağlı ortaya çıkarabilecek nistagmus, şaşılık gibi problemleri önleyebilmek için cerrahi tedavi mümkün olan en kısa zamanda; tek gözde katarakt olan olgularda ilk 4 haftada, iki gözde katarakt olan olgularda ise hayatın ilk 6-8 haftasında katarakt ameliyatı yapılmalıdır" diye konuştu.

Doğumsal katarakt tedavisinin FAKO yöntemiyle yapılmakta ve yaşı uygunsa göz içine katlanabilir mercek yerleştirilmekte olduğunu belirten Op. Dr. Hüse, "Doğumsal kataraktın tedavisinde en önemli bölüm ameliyattan sonra yapılacak olan göz tembelliği ile mücadele bölümüdür. Bu bölümde aile hekim işbirliği çok önemlidir. Eğer bu işbirliği yapılamazsa erken yapılan ameliyatın hiçbir faydası olmaz" ifadelerini kullandı.

Op.Dr. Hüse, "Kataraktın uzaklaştırılması sonucunda ortaya çıkan ileri derecedeki kırma kusurunun acilen düzeltilmesi gerekir. Çocuğun gözü ilk iki yaşta çok hızlı büyüdüğü ve refraksiyon gereksinimi sürekli olarak değiştiği için göz içi lens implantasyonu iki yaşından önce önerilmemektedir. Ortaya çıkan refraksiyon kusurunu düzeltmek için bebeklere tercihen kontakt lens takılmalı ve görme düzeyine göre kapama tedavisi başlatılmalıdır. Kontakt lens kullanamayan çocuklar yaklaşık olarak 20 dioptri gücünde gözlük takmak zorundadırlar. Cerrahi sonrasında bu çocukların görsel gelişim, şaşılık ve ambliyopi izlemi, kapama tedavisi ve ileride ortaya çıkabilecek glokom veya retina komplikasyonları nedeni ile belli aralıklarla uzun yıllar boyunca takip edilmeleri gereklidir" şeklinde konuştu.