Bayramda Uludağ’a çıkacaklara müjde

Doğa ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ Milli Parklar girişi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerine ücretsiz olacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 25-26-27 Haziran tarihlerinde girişlerin ücretsiz olacağı duyuruldu. 4 adet günübirlik kullanım alanında piknik yapma keyfini yaşayacak ziyaretçiler, geçtiğimiz yıllarda Uludağ'a kazandırılan Bakacak Seyir Terasından Bursa'yı tüm ihtişamıyla görebilme fırsatı bulabilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Uludağ Milli Parkını geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 25 bin kişi ziyaret etmişti.