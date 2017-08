Bayramda trafik kurbanı olmayın

Konya'da son aylarda meydana gelen trafik kazalarında çok acı bilanço ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta 10 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Milyonlarca insan Bayram tatili için yollara düşecek. Kimisi dost akraba ziyareti yapacak, kimisi de 5 yıldızlı otellerde tatilini geçirecek...**Daha şimdiden yollarda bayram mesaisi başladı. Geçen sene Kurban Bayramı'nda 103 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı. Büyük bir sevinçle çıkılan yolculuk ölümle bitti. Bu yıl da aynı acıların yaşanmaması için lütfen biraz daha dikkat..**

Yaz mevsimi boyunca trafik kazalarında her gün bir kişi hayatını kaybetti. Bu rakam sadece Konya’da meydana gelen kazaların istatistiği. Diğer şehirleri zaten hesap edersek, sayfalarımız almaz. Terör örgütlerinin bile yapamadığı kötülüğü biz kendimize yapıyoruz...**Her gün Konya gibi düz yollara sahip bir şehirde bir kişi ölüyorsa, yetkililerin oturup gereken önlemi alması gerekiyor. Kazaların sebeplerine gelince aslında o kadar yazacak çok şey var ki; kimse bu eleştirileri kaldıramaz. Türkiye, Rusya, Pakistan, İran, Bangladeş gibi ülkelerde her gün akla hayale gelmedik kazalar yaşanıyor.**Kazaların temelinde yatan en önemli nedenlerden bir tanesi de kültürsüzlük. Yani trafik kültürünün olmayışı. Batı ülkelerinde bu tür kazalar çok nadir yaşanıyor. Çünkü adamlar altyapıyı çok iyi oluşturmuş, insanlar kurallara uyuyor. Kimse hız sınırını geçmiyor. Işıklarda herkes bekler, yaya geçitlerinde sürücüler durur. Biz de durum tam tersi...**Yaya geçidinde geçmek istersen bunun hayatınızla ödersiniz. Geçtiğiniz son yaya geçidi olur. Hiçbir Avrupa ülkesinde şehir içinde araçlar hızlı gitsin diye düzenleme yapılmıyor. Her şey yayalar için düzenleniyor. Hafif raylı sistemler mevcut. İnsanlar kurallara uymak zorunda. Yoksa cezalar çok ağır...**Tüm bunlardan kim sorumlu mu dersiniz? Bence şehrin yöneticileri oturup ne yapabiliriz diye düşünmeli. Şehir merkezinde hız sınırı düşürülmeli, ışık sayısı artırılmalı ve yayalar için düzenlemeler artmalıdır. Herkesin arabası olacak diye bir zorunluluk yok. Bisiklet yolları yapılıyor. O yollar bile duvarla bitiyor. **Konya’da bisiklet kullanmak intihara girişmek gibi bir şey bence. İhmal sonucu yaşanan kazalardan bu şehri yönetenler sorumludur. Daha fazla can kaybının yaşanmaması için herkes elini taşın altına koymalı ve gereken düzenlemeyi yapmalıdır. Kimse bu şehirde pisi pisine hayatını kaybetmesin. “Avrupa'da insanlar şans eseri ölür, Türkiye’de ise şans eseri yaşar” diye boşa dememişler.Trafik sorunu Konya'nın hatta tüm Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi. Yollar trafik yükünü kaldırmıyor. Sürücüler bütün cezai yaptırımları, uyarılara rağmen kural tanımamazlıkta ısrar ediyor. Kazalara karışan sürücülerin birçoğu profesyonel özgüveni yüksek sürücüler...Kurban Bayramı'nda kurban olmak istemiyorsanız, lütfen kurallara uyalım. Gideceğimiz yere varsın 1 saat geç gidelim ama kimsenin canı yanmasın. Bayramları acı anılarla hatırlamak istemiyorsak, biraz daha dikkat. Giden canlar geri gelmiyor. Şimdiden mutlu Bayramlar....