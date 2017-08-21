Bayram Bektaş: “Üretemediğimiz gibi pozisyon da vermememiz güzel bir olay”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında evinde Boluspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok basit pas hataları yaptık. Buna rağmen pozisyon da vermememiz güzel bir olay" dedi.

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Ümraniyespor, evinde Boluspor'u 1-0 yendi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Çok basit pas hataları yaptık. Buna rağmen yine pozisyon bulduk, direkten dönen topumuz var. Üretemediğimiz gibi pozisyon da vermememiz bizim için güzel bir olay. Çok ders çıkarmamız gereken konular var. Bunları çalışıp daha iyi hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.