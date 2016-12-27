Bayraklı’nın ’hünerli kadınları’ hediye fuarında

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kadın kooperatifi tarafından hediyelik eşya fuarında açılan stant büyük ilgi gördü.

Bayraklı Belediyesi, Tepekule Kongre ve Kültür Merkezinde hediyelik eşya fuarını açtı. Takı tasarım, aksesuar, ev eşyası, gibi ürünlerin yanı sıra gıda, tekstil ve elektronik eşyalara kadar binlerce ürünün bulunduğu fuarı ziyaretçiler hayranlıkla inceledi. Öte yandan, fuarda açılan kurslara katılarak veya kendi çabalarıyla evlerinde hobi olarak seçtikleri alanlarda üretim yapan kadınlar da, takı-tasarım ve aksesuarları hediyelik eşya fuarında sergilemeye başladı. Takı-tasarımın inceliklerini öğrenen kadınlar ürettiklerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlarken, 80 standın bulunduğu fuarın 30 Aralık 2016'ya kadar açık kalacağı belirtildi.

Bayraklı Belediyesi el sanatları, takı tasarımı eğitmeni Nilgün Özavşar, kurslarla ilgili bilgi verdi. Özavşar, "Semt merkezlerimizdeki takı tasarımı kursiyerlerimiz tarafından yapılan ürünleri fuarda sergiliyoruz. Bu kurslarda tüm teknikleri öğreniyorlar. Bayraklı'da kadın girişim ve üretim işletme kooperatifi de kuruldu. Belediyemizin desteğiyle de kursiyerlerimiz ürettikleri takıların, aksesuarların satışlarını yapıyor. Fuar dışında da, gerek Manavkuyu'daki Kadının Emek Dünyası gerekse Sevgiyolundaki stantlarda dönüşümlü satış yapıyorlar. Bu kurslar hem hobi hem de meslek edinme kursu oluyor. Çünkü bu kurslara gelip, sonrasında ürettiklerini satarak gelir elde edip, evlerini geçindirenler var. O nedenle ilgi de büyük oluyor" dedi.

Hediyelik eşya fuarının ilgi görmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, şöyle konuştu:

"Yeni yılda ya da özel günlerde sevdiklerini hediyelerle sevindirmek isteyen vatandaşlar Tepekule Kongre ve Kültür Merkezine gelerek, fuarı ziyaret ediyor. Bizim standımızda da kadınlarımız el emeği, göz nuru olarak nitelendirdikleri takıları, aksesuarları burada satarak, ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bizim açımızdan hem kadınlarımızın sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlamak hem de hediyelik eşya almak isteyen çok sayıda ziyaretçiyi bu fuarda buluşturmak mutluluk verici."