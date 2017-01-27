Bayırköy Belediyesi’yle Hizmet-İş Sendikası arasında iş sözleşmesi imzalandı
Bilecik'in Bayırköy Belediyesi'yle Hizmet-İş Sendikası arasında iş sözleşmesi imzalandı.
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Bilecik'in Bayırköy Belediyesi'yle Hizmet-İş Sendikası arasında iş sözleşmesi imzalandı.
Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediye işçilerinin bağlı olduğu Hizmet-İş Sendikasıyla bir iş sözleşmesi imzaladı. 2017 ve 2019 yıllarını kapsayan sözleşme ile çalışanlar güvence altına alındı. Sözleşmenin ardından açıklama yapan Başkan Yaman, "Belediye işçilerimizin bağlı olduğu Hizmet-İş Sendikasıyla 2017 ila 2019 yılları arasını kapsayan iş sözleşmesini imzaladık. Beldemizde yaptığımız hizmetlerde büyük emekleri olan çalışanlarımıza yapılan sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
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