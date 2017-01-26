Bayındır; “Antibiyotiklerin iyileştirici etkisi yok”

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Zeynep Bayındır, antibiyotiklerin üst solunum yolu enfeksiyonlarında iyileştirici bir etkisi olmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının akılcı ilaç kullanımına ilişkin 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Zeynep Bayındır, antibiyotiklerin yanlış bilinen etkilerinden söz etti.

Bayındır, antibiyotiklerin kullanıma girmesiyle birlikte direnç sorununun da beraberinde oluştuğundan söz ederek, "Antibiyotikler klinik kullanıma girdiği yıllardan itibaren direnç sorunu da beraberinde getirmiştir. Yeni gurup antibiyotik keşfinin durduğu ve elimizdeki antibiyotiklere de dünya çapında hızlı bir direnç geliştiği gerçeğinden yola çıkarsak, akılcı antibiyotik kullanımıyla direncin ortaya çıkışı ve yayılmasını önlemeye yönelik stratejilerin önem kazandığını görürüz. Akılcı antibiyotik kullanım stratejilerine baktığımızda; kılavuz ve protokoller eşliğinde, doğru endikasyonda, uygun tedavi, uygun sürede verilmelidir. Kültür sonuçları ile uyumlu hedefe yönelik en dar spektrumlu antibiyotik seçilmeli ve belki de en önemlisi gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Son on yılda yalnızca bir adet yeni grup antibiyotik üretildiği baz alındığında ve araştırma evresinin 12 yıla kadar uzadığı düşünüldüğünde mevcut antibiyotiklerin kıymetinin daha iyi anlaşıldığını ekleyen Bayındır, "Üst solunum yolu enfeksiyonları %85-90 oranında virüsler nedeniyle oluştuğundan bilinenin aksine antibiyotiklerin virüsler tarafından meydana gelen enfeksiyonlar üzerinde iyileştirici bir etkisi bulunmamaktadır." dedi.

Son günlerde Türkiye gündeminde kendine yer bulan "akılcı ilaç kullanımı" söyleminin Dünya Sağlık Örgütünce açıklanan "kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette, kolayca ulaşabilmeleri" şeklindeki tanımını aktaran Bayındır, "Yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Bu etkiler arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış olması, ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelebilecek dirence dayalı olarak da tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetlerinin artması sayılabilir. DSÖ nün verilerine göre ilaçların %50 sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaları %50 si de ilaçları doğru şekilde kullanamamaktadır." ifadelerine yer verdi.