Bayat’ta altyapı seferberliği

Bayat Belediyesi başlattığı altyapı seferberliği hızla sürüyor.

İlçedeki tüm mahallelerde hummalı bir şekilde yol düzenleme, istinat duvarı, kaldırım, kilitli parke taşı ve bordür çalışmalarını devam ettiren Bayat Belediyesi, adeta ilçenin çehresini değiştiriyor. Bu yıl 5 bin metrekare kilit parke yapan belediye, halkın günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetleriyle takdir topluyor.

Altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, "insanların en hayırlısının, insanlara en fazla hizmet edendir" düsturu ile hizmet ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda gece gündüz demeden imkânlarımız ölçüsünde su, kanalizasyon ve çevre temizliği gibi hayati hizmetlerin yanında, hizmet belediyeciliği alanında her mahallemizin her noktasında yaya kaldırım, bordür ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Bizde mazeret olmaz, hizmet olur. Belediyecilik kesinlikle ağalık efendilik değildir. Emir, ferman makamı hiç değildir. Belediyecilik, insanlara hizmet götürmektir. İnsanlara hizmet etmektir. İnsanları doğru ve adil bir şekilde yönetmektir. Biz geldiğimiz günden beri bunu gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz" dedi.