Batman’da şüpheli valiz alarmı

Batman'da telefon kulübesinin yanına bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Çantadan kişisel eşyalar çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Gülistan Caddesi girişinde bulunan ankesörlü telefon kulübesinin yanında valiz gören vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevreyi boşaltarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha uzmanlarının yapılan incelemenin ardından kontrollü bir şekilde açtığı çantadan kişisel eşyalar çıktı.