Batman’da Halep için yardım kampanyası

Batman Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencileri Halep için yardım kampanyası başlattı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, kentteki sivil toplum kuruluşlarını, esnafları ve vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırdı. Özperk, "Kampanya çerçevesinde toplanacak yardımlar gıda paketi, giyecek paketi, mutfak paketi, barınma paketi ve temizlik paketi olarak hazırlanacak ve 2 Ocak 2017'de öğrencilerimizin de katılacağı bir törenle, Türk Kızılayı Batman Şubesi'ne teslim edilecektir" dedi.