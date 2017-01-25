Batman’da çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Batman'ın Hasankeyf ilçesi bölgesinde icra edilen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında 24 Ocak 2017 tarihinde Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından Batman ili Hasankeyf ilçesi bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir sığınağın tespit edildiğini, bahse konu sığınağın içerisinde bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunarak imha edildiği kaydedildi. Sığınakta 2 adet Bixi makinalı tüfek, 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet M-1 piyade tüfeği, 2 adet RPG-11 roketatar silahı, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet Vallon 1620 marka mayın dedektörü, 5 adet anahtar sistemli ve telsiz komutalı EYP düzeneği, 15 adet el bombası tapası, 7 adet el bombası gövdesi, 1 adet el bombası, 14 adet roketatar sevk fişeği, 8 adet anti tank RPG-7 mühimmatı, 4 adet Bixi makinalı tüfek namlusu, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, bin 32 adet Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 120 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 adet elektrikli fünye, 1 adet anti personel mayını, 1 adet tripot ayak (fotoğraf makinası ve kamera için), 1 adet güneş paneli ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.