Batman’da 36 kaçak göçmen yakalandı

Diyarbakır karayolunda bir dinlenme tesisinde 36 kaçak göçmen ve organizatörlük yapan 4 kişi yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde adli kolluk devriyesi faaliyeti sonucunda; bir dinlenme tesisinde toplam 36 yabancı uyruklu şahıs ve şahıslara organizatörlük ettiği düşünülen 4 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Olaya karışan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ile ilgili yapılan işlemlere müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.