Batman’da 36 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır karayolunda bir dinlenme tesisinde 36 kaçak göçmen ve organizatörlük yapan 4 kişi yakalandı.
A+A-
Diyarbakır karayolunda bir dinlenme tesisinde 36 kaçak göçmen ve organizatörlük yapan 4 kişi yakalandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde adli kolluk devriyesi faaliyeti sonucunda; bir dinlenme tesisinde toplam 36 yabancı uyruklu şahıs ve şahıslara organizatörlük ettiği düşünülen 4 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Olaya karışan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ile ilgili yapılan işlemlere müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.