Batman’da 31 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Batman'da etkili olan kar yağışı 31 köy ve mezra yolunu ulaşıma kapanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ve Sason köylerinde toplam 145 kilometre yolun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi. Sason 20 ve Kozluk ilçesinde 11 olmaz üzere toplam 31 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtilen açıklamada, "Etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ve Kozluk ilçelerinde toplam 145 kilometre yol ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor" denildi.