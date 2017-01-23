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Batman Müftülüğünde 6 kişi görevine iade edildi

Batman Müftülüğünde 6 kişi görevine iade edildi

Batman'da açığa alınan 6 müftülük çalışanı, yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine iade edildi.

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Batman'da açığa alınan 6 müftülük çalışanı, yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine iade edildi.

Batman'da 3 imam, 2 Kur'an kursu öğreticisi ve bir müezzin 6 kişi hakkında soruşturma açılmak üzere açığa alınmıştı. Bugün yayımlanan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile müftülük çalışanı 6 kişi görevlerine iade edildi.

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