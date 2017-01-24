Başkent’te “Çalgı Çengi” tribünü

'Çalgı Çengi İkimiz" filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi'nin organize ettiği programda, "Çalgı Çengi İkimiz" filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Ankaralı sanatseverlerle bir araya geldi. Düzenlenen gala gecesinde, Kural ve Cemcir'e yoğun ilgi gösteren Ankaralılar, AVM içini ve sinema salonunu hınca hınç doldurdu. AVM içine kurulan sahneye vatandaşların alkışları arasında çıkan ikili, hayranlarını tek tek selamladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Film gösteriminin öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cemcir, "Sadece bu AVM'de satılan bilet sayısı bizim Çalgı Çengi'nin ilk filminin sayısı. Aslında biz ikinci filmi çekmek istedik anlaştık da bazı yapımcılarla. Sözleşme imzaladık, sonra onu kutladık ama kısmet ve nasip dediğimiz iki tane kelime gerçekten çok belirleyici kelimeler" şeklinde konuştu.

Filmin diğer başrol oyuncusu Ahmet Kural, serinin devam edip etmeyeceği yönündeki bir soru üzerine, "Hiçbir filmin sonu yok. Bundan sonra bu filmi çekmeyeceğim diye bir şey de yok. 6 senedir çekmeye çalışıyorduk, 6 sene sonra nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Merakla beklenen filmin galası birçok il ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşirken, Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Namık Tanık oyuncularla birlikte filmi izledi.