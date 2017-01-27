Başkent’te akaryakıt kaçakçıları suçüstü yakalandı

Başkent'te polisin gerçekleştirdiği operasyonda, bir tır ve çekicinin deposundan akaryakıt amaçlı hidrolik sistem yağı dolumu yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında 25 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 14.40'ta Polatlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bir çekici ve tırın yakıt deposuna santrifüj motorlu düzenek ile akaryakıt amaçlı hidrolik sistem yağı dolumu yapan iş yeri sahibi M.Ç. ile tır şoförü E.Ç. suçüstü yakalandı. Yapılan aramada toplam 10 bin 965 litre hidrolik sistem yağı ürün, dolum işleminde kullanılan santrifüj, santrifüj motorlu düzenek ve 5 metre hortum ele geçirildi. Şüpheli M.Ç. ve E.Ç., yapılan işlemlerin ardından Polatlı Cumhuriyet Savcılığına teslim edildi.