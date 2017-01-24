Başkan Yılmaz’dan Çarşamba ilçesine yatırım müjdeleri

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Valiliği tarafından Çarşamba'da düzenlenen muhtarlarla buluşma programında ilçe için planlanan büyük yatırımların müjdesini verdi.

55 milyon TL yatırım yapıldı

Çarşamba Ticaret Borsası salonunda yapılan toplantıda muhtarlara seslenen Başkan Yılmaz, hizmet yarışına mazeret ortaya koymaksızın devam ettiklerini belirterek, "2014 seçimlerinden sonra sorumluluk alanlarımız büyümesiyle birlikte Çarşamba'mızın kırsalında da faaliyetlere başladık. Şu ana kadar Çarşamba'mız için toplamda 55 milyon TL'ye yakın bir harcama yapmışız. Bunun 17 milyon TL'lik kısmı SASKİ çalışmalarına harcandı. Özel idareler, elindeki bütçe dahilinde çalışma yapıyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları gerek borçlanarak, gerekse bir takım kaynakları zorlayarak yaptığımızı bilmenizi isterim. Özel idareler niye kapandı kardeşim diyen olursa cevabı tamda şu olur. Daha fazla hizmet etmeye çözüm bulmak için kapandı diyebiliriz" dedi.

60 milyon TL'lik arıtma tesisi yapılacak

Çarşamba ilçesinin Büyükşehir Belediyesine bağlanmasından önce bir atık su arıtma tesisi girişimlerinin olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, "Çarşamba'nın atıklarının Yeşilırmak nehrimize akmasını engellemek için böyle bir çalışmaya giriştik. IPARD hibesi ile yapacağız. Projelerimiz her şeyiyle hazır, görüşmelerde son noktaya geldik. Allah nasip ederse bu yıl içinde ihalesi yapılacak ve Yeşilırmak'a artık atık su akmayacak. Geçtiğimiz hafta Amasya'da Yeşilırmak havzası ile ilgili bir toplantı yaptık. Bu toplantıda Yeşilırmak nehrinin kirletilmemesiyle ilgili bir hassasiyet olduğu için projemiz beğenildi. Kendileri de il sınırları içinde uygulamaya çalışacaklar. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte 60 milyon TL'lik bir yatırım kazanacak ilçemiz" diye konuştu.

2018'de yolların yüzde 70'i bitiyor

Çarşamba'da Büyükşehir Belediyesine ait 350 kilometreye yakın grup yolu olduğunu anımsatan Başkan Yılmaz, "Biz bunun üçte birini yaptık. İki senenin içinde bu kadarını yaptıysak, 2018 yılının sonuna doğru yüzde 70'lik bir gerçekleşme sağlayacağız. Üstelik yaptığımız yollar öyle baştan sağma asfalt dökümü, yama işleri falan değil. Uzun ömürlü olsun diye beton yollar yapıyoruz. Şimdi asfalt döküp bir yıl sonra yama yapmamak için kaliteli yollar yapıyoruz. Sağlam bir iş yapmak istiyoruz. Bu çabayla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çarşamba'da en kuzeyinden, en güneyine kadar 65 kilometre. Çarşamba'mız kuzey-güney istikametinde Samsun'un en büyük ilçelerinden birisi. Çarşamba Kuzey-Güney istikametinde derinliği olan bir ilçemiz. Dolayısı ile biz burada önce üst kotlarda bulunan yerleşim yerlerimizdeki beton yol yapma işini daha öncelikli olarak yapalım dedik. Ovaya daha sonra inelim dedik. Ovada da kısmen çok kötü olan yerleri yapmaya çalıştık. Önümüzdeki sene içerisinde ana grup yollarını doğu batı ve kuzey güney istikametinde belirleyip büyük bölümünü halledeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeşilırmak kıyıları birbiri ile kavuşuyor

Çarşamba Ovası'nın hizmete ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bafra Ovası tarımsal planlama olarak daha düzenli planlanmış ve daha bakımlı bir ova. Bafra Ovası'nda arazi ve sınır düzenlemeleri daha düzgün yapılmış ve zirai alanların işgali orada yok. Bu arada nehir düzeni de çok önemli. Hem nehrin tahkimatları ve düzeni, hem de nehir üzerine yapılacak olan köprülerle ovayı interaktif olarak birbirine bağlama konusunda çok iyi çalışmalar yapacağız. Şimdi Hürriyet'le Kumtepe arasında 350 metrenin üzerinde bir köprü yapacağız. İhalesini yaptık ve inşallah bu sene bitireceğiz. Bu olursa bütün Hürriyet, Kumtepe ve civardaki köyler karşıdan karşıya geçme imkanı yaratıldığında ta Darboğaz'a kadar gidip karşıdan karşıya geçmek zorunda kalmayacaklar. İktisaden mal ve ticaretlerini birbirlerine daha rahat aktarabilecekler. Tarım Bakanlığımız ile de karşılıklı yapacağımız görüşmeler ve işbirliği ile ovamızdaki kırsal kalkınmanın gelişimi için de bir faaliyet içerisinde olacağız. Bu verimli ovayı iyi kullandığımız takdirde ve Büyükşehir Belediyesinin olanaklarını da gerek sulama ve gerekse kırsal kalkınmayı geliştirecek şekilde iyi kanalize edersek Çarşamba Ovası'nın bu biraz geri kalmışlığını telafi edebiliriz diye düşünüyorum."

Toplantıya Vali İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın yanı sıra Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, meclis üyeleri ve Çarşamba ilçesi muhtarları katıldı.