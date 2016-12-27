Başkan Yılmaz: “Samsun sporda uluslararası standartlara ulaşıyor”

Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASFK) yöneticileri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Her sabah düzenli olarak spor yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da spor yatırımı söz konusu olduğunda Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman katkı sağladıklarını hatırlatarak, "Gençlik ve Spor Bakanı yıllardır Samsun'dan çıkıyor. Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın tüm Türkiye genelinde yaptığı önemli projelerden kentimizde nasibini aldı. Adını bile sayamadığım birçok spor dalı kentimizde mevcut. Batı Park alanında yapımı devam eden atıcılık, okçuluk ve buz pateni tesisi Samsun'a yeni bir soluk getirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, valiliğimiz, belediyemiz başta olmak üzere tüm kurumlar kentimizi 2017'de yapılacak olan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na hazırlamak için büyük çaba gösteriyor. Samsun'da spor alanında yapılan yatırımlar tamamlandığında uluslararası standartlara yükselecek bir spor alt yapısına sahip olacağız. Bu noktada çalışmalar yapan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Samsun'da amatör kulüpler ile ilgili yaptığınız çalışmalardan ve ziyaretinizden dolayı sizlere de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ASKF tarafından Çok Amaçlı Salonda düzenlenen 2016 Sporun Enleri programına desteklerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a teşekkür ederek plaket takdim Samsun ASFK Başkanı Şener Aydın, Samsun'da amatör kulüp sayılarının artmasıyla birlikte faaliyetlerinde arttığını ve Samsun'un spora önem veren bir belediye başkanı olduğu için şanslı olduğunu vurguladı.